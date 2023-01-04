Руйнування все ще на місці. З'явилися свіжі супутникові фото Кримського мосту

В мережі з'явились нові фото Кримського мосту, який було пошкоджено три місяці тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву OSINT-аналітика Бреді Ефріка в Twitter.

Нагадаємо, що на 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Після інциденту повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

"На Кримському мосту було руйнування майже три місяці тому, проте супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - написав Ефрік.

Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела РБК-Україна повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.

Нагадаємо, в грудні російські ЗМІ повідомляли, що Путін проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля і поспілкувався з будівельниками.

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