Руйнування мосту у Балтиморі. Байден закликав Конгрес виділити кошти на ремонт

Водночас Байден заявив, що говорив з губернатором Меріленду Уесом Муром і двома сенаторами від штату Меріленд. Він також заявив, що хоче, аби відповідальність за відновлення мосту взяв на себе федеральний уряд.

Зокрема, мова про фінансування з боку Федерального управління автомобільних доріг, а також фінансування з двопартійного закону про інфраструктуру, який передбачає надання конкурсних грантів на покращення мостів країни. Однак для цього може знадобитися додаткове фінансування з боку Конгресу.

"Я маю намір, щоб федеральний уряд оплатив всю вартість реконструкції цього мосту. Я очікую, що Конгрес підтримає мої зусилля - це займе деякий час", - сказав Байден.

Президент США також заявив, що Штати не очікують компенсації від компанії-власника контейнеровоза Dali, який зіткнувся з мостом і спричинив його обвал.

"Я доручив своїй команді перевернути небо і землю, щоб знову відкрити порт і відновити міст якнайшвидше", - підкреслив він.

Нагадаємо, в американському порту Балтімор рано вранці 26 березня обрушився великий міст після удару контейнеровозу, внаслідок чого автомобілі та близько 20 людей впали в річку.

Порт Балтімор

За даними адміністрації порту Меріленд, Балтімор є найбільш завантаженим портом США з відправки автомобілів. У 2023 році приватні та громадські термінали порту Балтімора обслужили 847 158 автомобілів та легких вантажівок, більше, ніж у будь-якому іншому порту США. За даними веб-сайту уряду Меріленда, порт також перевалює сільськогосподарську та будівельну техніку, цукор, гіпс та вугілля.

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