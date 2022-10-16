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Руйнування в Луганській області: стало відомо, скільки будинків пошкодили окупанти

Фото: у Луганській області зруйновано понад 11 тисяч будинків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок бойових дій та окупації у Луганській області пошкоджено понад 11 тисяч будинків та понад 600 інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

У Луганській області триває оцінка збитків, завданих економіці та інфраструктурі внаслідок обстрілів. За попередніми даними, у регіоні пошкоджено та зруйновано:

  • 11 200 будинків;
  • 479 промислових підприємств;
  • 167 закладів освіти;
  • 115 закладів культури;
  • 64 лікарні;
  • 48 об’єктів життєзабезпечення;
  • 37 адмінбудівель;
  • 18 спортивних об’єктів;
  • 7 вокзалів;
  • 6 закладів соцзахисту.

"Найбільше потерпає від завданих росіянами артилерійських обстрілів та бомбардувань житлова забудова. За приблизними оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб", - додав Гайдай.

Нагадаємо, за словами Сергія Гайдая, чеченці у Рубіжному Луганської області виселяють жителів з будинків, щоб розмістити там своїх офіцерів.

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