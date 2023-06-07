ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Руйнування Каховської ГЕС найімовірніше сталося через підрив зсередини, - NYT

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 15:45
Руйнування Каховської ГЕС найімовірніше сталося через підрив зсередини, - NYT Фото: руйнування Каховської ГЕС найімовірніше сталася через підрив зсередини (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Найбільш імовірною причиною руйнування Каховської гідроелектростанції є підрив зсередини. Ракетний удар не спричинив би таких наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, воно попросило експертів з інженерної справи та боєприпасів прокоментувати вчорашній інцидент на Каховській ГЕС. Вони зазначають, що доказів поки що мало, але руйнування греблі міг викликати лише внутрішній підрив.

За словами експертів, вибух у замкнутому просторі, коли вся енергія спрямована на внутрішні конструкції, міг би завдати найбільш серйозних пошкоджень. Але для цього потрібно було б сотні кілограмів вибухівки.

При цьому, як вважають люди, яких опитали журналісти, зовнішній обстріл ракетами спричинив би незначне пошкодження дамби. Для таких наслідків, які сталися вчора, необхідно було б застосувати набагато більше вибухівки.

Експерти додають, що сценарій руйнування греблі через велику масу води також можливий, але у випадку Каховської ГЕС практично нереальний. За їхніми словами, через це дамби зазвичай руйнуються на земельній ділянці, на одному з берегів. Але у випадку з ГЕС руйнування почалося по центру греблі.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вони замінували станцію ще минулого року, про що неодноразово говорили офіційні представники України, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Росіяни почали звинувачувати нашу країну в нібито ракетних ударах по греблі, але офіційний Київ швидко спростував усі вкидання.

Більш детально про наслідки прориву греблі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Каховська ГЕС Війна Росії проти України
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС
Катерина Гончарова, Юрій Дощатов Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС