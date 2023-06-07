ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разрушение Каховской ГЭС вероятнее всего произошло из-за подрыва изнутри, - NYT

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 15:45
Разрушение Каховской ГЭС вероятнее всего произошло из-за подрыва изнутри, - NYT Фото: разрушение Каховской ГЭС вероятнее всего произошло из-за подрыва изнутри (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Наиболее вероятной причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции является подрыв изнутри. Ракетный удар не привел бы к таким последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, оно попросило экспертов по инженерному делу и боеприпасам прокомментировать вчерашний инцидент на Каховской ГЭС. Они отмечают, что доказательств пока мало, но разрушение дамбы мог вызвать только внутренний подрыв.

По словам экспертов, взрыв в замкнутом пространстве, при котором вся энергия направлена на внутренние конструкции, мог бы нанести наиболее серьезные повреждения. Но для этого необходимо было бы сотни килограммов взрывчатки.

При этом, как считают люди, которых опросили журналисты, внешний обстрел ракетами привел бы к незначительному повреждению дамбы. Для подобных последствий, которые произошли вчера, необходимо было бы применить намного больше взрывчатки.

Эксперты добавляют, что сценарий разрушения дамбы из-за большой массы воды тоже возможен, но в случае Каховской ГЭС практически нереален. По их словам, по этой причине дамбы обычно разрушаются на земляном участке, на одном из берегов. Но в случае с ГЭС разрушение началось по центру дамбы.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера, 6 июня, ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Они заминировали станцию еще в прошлом году, о чем неоднократно говорили официальные представители Украины, в том числе президент Владимир Зеленский.

Россияне начали обвинять нашу страну в якобы ракетных ударах по дамбе, но официальный Киев быстро опроверг все вбросы.

Более детально о последствиях прорыва дамбы можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Каховская ГЭС Война России против Украины
NEWS
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
DAILY
Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС
Катерина Гончарова, Юрий Дощатов Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС