Руйнування в енергетиці зробили неможливою підтримку попереднього тарифу на світло, - Міненерго

Вона розповіла, що ринкова вартість електроенергії складає близько 7,5 грн/кВт-год, і, відповідно, тариф на електроенергію для населення субсидується державою.

"Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом, і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше", - сказала Гринчук.

Заступниця міністра енергетики наголосила, що навіть попри складну ситуацію в енергетиці держава продовжує компенсувати частини тарифу для побутових споживачів – різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом.

При цьому Гринчук додала, що вартість електроенергії для населення після підняття тарифу залишається однією з найнижчих в Європі та коштує менше, ніж у тій же Молдові, Болгарії чи Македонії.

"Кошти, отримані від підвищення тарифу, йдуть на ремонти на відновлення енергосистеми. Так, кошти, отримані у 2023 році після зміни тарифу для побутових споживачів, дозволили енергокомпаніям підготуватись до зими. Було відремонтовано близько 20 ГВт потужності й додано до системи ще 3 ГВт", - підкреслила Гринчук.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.