Руйнування будинків та загиблий: РФ атакувала Ніжинський район

Росіяни ввечері, 21 червня, атакували Ніжинський район (Чернігівська область). Внаслідок атаки дронів зафіксовано пошкодження та загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Він уточнив, що через атаку у селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.
"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - додав Чаус.
Нагадаємо, що цього вечора Росія знову атакує Україну дронами. Зокрема, безпілотники вже фіксували з півночі.
Трохи більше години тому мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що на околиці міста пролунали 10 вибухів. Ще один був за межами громади, в сусідньому населеному пункті.
Крім того, у Київській області на тлі фіксації дронів працювали сили ППО.
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