Руйнування будинків та загиблий: РФ атакувала Ніжинський район

"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що через атаку у селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

Фото: наслідки атаки РФ на Ніжинський район 21 червня (t.me/chernigivskaODA)

"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - додав Чаус.