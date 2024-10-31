Руйнівні повені в Іспанії забрали життя як мінімум 95 людей

Зливи, що почалися у вівторок, викликали повені на півдні і сході Іспанії, на території від Малаги до Валенсії. Грязьові потоки упереміж зі сміттям та предметами домашнього вжитку з великою швидкістю несли автомобілі вулицями. Поліція та рятувальні служби використовували гелікоптери, щоб витягати людей з будинків, та гумові човни, щоб добиратися до водіїв, які застрягли на дахах автомобілів.

Екстрені служби у східному регіоні Валенсія підтвердили в середу кількість загиблих - 92 особи. Ще двоє людей загинули в сусідньому регіоні Кастилія-Ла-Манча, також про одну смерть повідомила південна Андалусія.

Рятувальники та понад 1100 солдатів з іспанських підрозділів екстреного реагування були направлені до постраждалих районів. Центральний уряд Іспанії створив кризовий комітет задля координації рятувальних робіт.

Національна метеорологічна служба Іспанії повідомила, що за вісім годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців.

Число загиблих, швидше за все, зросте, оскільки з інших регіонів поки не надходять повідомлення про жертви, а пошукові роботи у важкодоступних місцях продовжуються.

Іспанія ще відновлюється після сильної посухи, там реєструються рекордно високі температури. Вчені кажуть, що почастішання випадків екстремальних погодних явищ, ймовірно, пов'язане зі зміною клімату. Тривала посуха ускладнює поглинання землею великих обсягів води.