"Рустем має перевагу": джерела пояснили, навіщо Умєрова призначили головою СЗР

Головна мета Рустема Умєрова на посаді голови Служби зовнішньої розвідки - "оживити" СЗР. Крім того, він і надалі займатиметься неофіційною дипломатією.
Про це РБК-Україна розповіли джерела в оточенні президента та самого Умєрова, йдеться в матеріалі "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".
Як розповіли джерела видання, інформація про те, що Умєрова і цього разу розглядали на посаду посла України в США не відповідає дійсності.
"У такому разі він був би зав'язаний тільки на одній країні, і йому довелося б "втратити" купу інших напрямів, якими він займається. Це і Близький Схід, і Е3 (Великобританія, Франція, Німеччина, - ред.), і Нордік-Балтіка, і контакти по лінії NSA (радників з нацбезпеки"), - заявив РБК-Україна співрозмовник в оточенні Умєрова.
Інший соратник нового глави СЗР запевнив видання, що Умєров цілком підходить на посаду голови Служби.
"Службу точно треба пожвавлювати, щоб вона приносила більше результатів. Рустем має велику перевагу - прямий доступ до президента, якщо треба буде оперативно вирішити якесь питання", - пояснив інсайдер.
Водночас всі співрозмовники РБК-Україна впевнені, що і на цій посаді Умєров чимало часу приділятиме поїздкам та контактам з союзниками України, насамперед по дипломатичному треку, але не тільки.
Так, Умеров, поряд з Арахамією та "офіційними" переговорниками займається регулярними контактами зі США, зокрема, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, обговорює з ними різноманітні "мирні плани", способи закінчення війни тощо, йдеться в матеріалі.
"Як мінімум, є надія, що він зможе активізувати СЗР і передати її наступнику", - сказав один із співрозмовників РБК-Україна.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на новій посаді Умєров зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.
Окрім того, у центрі його уваги буде розвиток взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та союзників.
Ба більше, Умєров залучений до реалізації низки важливих програм, до прикладу, Drone Deals і української Антибалістичної програми "Фрея".