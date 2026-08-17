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"У Рустема есть преимущество": источники объяснили, зачем Умерова назначили главой СВР

08:34 17.08.2026 Пн
2 мин
Ему дали вполне конкретное задание
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Фото: Рустем Умеров, глава СВР (Getty Images)

Главная цель Рустема Умерова на должности главы Службы внешней разведки - "оживить" СВР. Кроме того, он и дальше будет заниматься неофициальной дипломатией.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в окружении президента и самого Умерова, идет речь в материале "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

Как рассказали источники издания, информация о том, что Умерова и в этот раз рассматривали на должность посла Украины в США, не соответствует действительности.

"В таком случае он был бы завязан только на одной стране, и ему пришлось бы "потерять" кучу других направлений, которыми он занимается. Это и Ближний Восток, и Е3 (Великобритания, Франция, Германия, - ред.), и Нордик-Балтика, и контакты по линии NSA (советников по нацбезопасности)", - заявил РБК-Украина собеседник в окружении Умерова.

Другой соратник нового главы СВР заверил издание, что Умеров полностью подходит на должность главы Службы.

"Службу точно нужно оживлять, чтобы она приносила больше результатов. Рустем имеет большое преимущество - прямой доступ к президенту, если нужно будет оперативно решить какой-то вопрос", - объяснил инсайдер.

В то же время все собеседники РБК-Украина уверены, что и на этой должности Умеров будет много времени уделять поездкам и контактам с союзниками Украины, прежде всего по дипломатическому треку, но не только.

Так, Умеров, наряду с Арахамией и "официальными" переговорщиками, занимается регулярными контактами с США, в частности, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждает с ними разнообразные "мирные планы", способы окончания войны и т.д., сказано в материале.

"Как минимум есть надежда, что он сможет активизировать СВР и передать ее преемнику", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на новой должности Умеров сосредоточится на международной деятельности и сотрудничестве по безопасности.

Кроме того, в центре его внимания будет развитие взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и союзников.

Более того, Умеров привлечен к реализации нескольких важных программ, к примеру, Drone Deals и украинской антибаллистической программе "Фрея".

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