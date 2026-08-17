"У Рустема есть преимущество": источники объяснили, зачем Умерова назначили главой СВР

Как рассказали источники издания, информация о том, что Умерова и в этот раз рассматривали на должность посла Украины в США, не соответствует действительности.

"В таком случае он был бы завязан только на одной стране, и ему пришлось бы "потерять" кучу других направлений, которыми он занимается. Это и Ближний Восток, и Е3 (Великобритания, Франция, Германия, - ред.), и Нордик-Балтика, и контакты по линии NSA (советников по нацбезопасности)", - заявил РБК-Украина собеседник в окружении Умерова.

Другой соратник нового главы СВР заверил издание, что Умеров полностью подходит на должность главы Службы.

"Службу точно нужно оживлять, чтобы она приносила больше результатов. Рустем имеет большое преимущество - прямой доступ к президенту, если нужно будет оперативно решить какой-то вопрос", - объяснил инсайдер.

В то же время все собеседники РБК-Украина уверены, что и на этой должности Умеров будет много времени уделять поездкам и контактам с союзниками Украины, прежде всего по дипломатическому треку, но не только.

Так, Умеров, наряду с Арахамией и "официальными" переговорщиками, занимается регулярными контактами с США, в частности, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждает с ними разнообразные "мирные планы", способы окончания войны и т.д., сказано в материале.

"Как минимум есть надежда, что он сможет активизировать СВР и передать ее преемнику", - сказал один из собеседников РБК-Украина.