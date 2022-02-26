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Російські війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку, - Гайдай

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Субота 26 лютого 2022 12:01
Російські війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку, - Гайдай Фото: російській війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації Сергій Гайдай поділився актуальною інформацією про стан населених пунктів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Яка ситуація в населених пунктах:

  • Лисичанська - у місті ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Вокзал готовий приймати евакуацію, лікарні надають допомогу;
  • Рубіжне - бомбосховища готові, ситуація тиха;
  • Попасна - в місті тихо, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна ситуація задовільна;
  • Щастя - ситуація тиха, людей збирають для евакуації в Петропавлівку, є проблеми з паливом. Кількість жертв встановлюється;
  • Біловодськ - збирають зброю після наступу, працюють над відновленням газо- й електропостачання;
  • Гірське - обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна ситуація задовільна;
  • Новоайдар - ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Внаслідок обстрілів в Олексіївці постраждав будинок багатодітної сім’ї;
  • Муратов - намагаються встановити зв’язок;
  • Старобільськ - ситуація тиха, однак є загроза. Просять залишатися в укриттях;
  • Святове - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна, працює маршрут громадського транспорту;
  • Новопсков - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна.

"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці! На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!", - пише Гайдай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник глави офісу президента Михайло Подоляк запевняє у тому, що Україна диктуватиме власні позиції у разі переговорів з Росією.

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