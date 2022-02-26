Російські війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку, - Гайдай
Фото: російській війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку (Getty Images)
Голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації Сергій Гайдай поділився актуальною інформацією про стан населених пунктів.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.
Яка ситуація в населених пунктах:
- Лисичанська - у місті ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Вокзал готовий приймати евакуацію, лікарні надають допомогу;
- Рубіжне - бомбосховища готові, ситуація тиха;
- Попасна - в місті тихо, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна ситуація задовільна;
- Щастя - ситуація тиха, людей збирають для евакуації в Петропавлівку, є проблеми з паливом. Кількість жертв встановлюється;
- Біловодськ - збирають зброю після наступу, працюють над відновленням газо- й електропостачання;
- Гірське - обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна ситуація задовільна;
- Новоайдар - ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Внаслідок обстрілів в Олексіївці постраждав будинок багатодітної сім’ї;
- Муратов - намагаються встановити зв’язок;
- Старобільськ - ситуація тиха, однак є загроза. Просять залишатися в укриттях;
- Святове - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна, працює маршрут громадського транспорту;
- Новопсков - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна.
"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці! На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!", - пише Гайдай.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник глави офісу президента Михайло Подоляк запевняє у тому, що Україна диктуватиме власні позиції у разі переговорів з Росією.