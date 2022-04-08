"Русский мир" - это мир смерти, а Россия уже вне человеческой цивилизации, - ОП

В частности, Подоляк отметил, что российских оккупантов особенно ненавидят на востоке и юге Украины, где войска разбомбили города. Местное население воспринимает их как оккупантов, которые не имеют отношение к европейской цивилизации.

"Русский мир - это мир смерти, крови, вони и ненависти. В Украине это неприемлемо. В Украине совершенно другой тип жизни. Украина вкладывала деньги в комфорт, инфраструктуру, не в военные технологии. Россия вкладывала деньги только в одно - в экспансию и в уничтожение соседей", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что не стал бы оценивать интеллектуальные качества, эмоциональный фон и технико-тактическую подготовку российской делегации на переговорах.

"По моему мнению, Россия сегодня - это страна, которая находится вне человеческой цивилизации. Они не обладают всеми качествами, которые необходимы современным людям. Они живут в параллельном, иллюзорном мире, где фильтрационный, концентрационный лагерь является основой их философии", - добавил Подоляк.