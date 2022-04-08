"Русский мир" - це світ смерті, а Росія вже поза людською цивілізацією, - ОП

Зокрема, Подоляк зазначив, що російських окупантів особливо ненавидять на сході та півдні України, де війська розбомбили міста. Місцеве населення сприймає їх як окупантів, які не мають відношення до європейської цивілізації.

"Русский мир - це світ смерті, крові, смороду і ненависті. В Україні це неприйнятно. В Україні зовсім інший тип життя. Україна вкладала гроші в комфорт, інфраструктуру, не у військові технології. Росія вкладала гроші тільки в одне - в експансію і в знищення сусідів", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що не став би оцінювати інтелектуальні якості, емоційний фон і техніко-тактичну підготовку російської делегації на переговорах.

"На мою думку, Росія сьогодні - це країна, яка знаходиться поза людською цивілізацією. Вони не володіють усіма якостями, які необхідні сучасним людям. Вони живуть у паралельному, ілюзорному світі, де фільтраційний, концентраційний табір є основою їхньої філософії", - додав Подоляк.