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Российские войска под утро ударили по Николаевской области

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesticom)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаевской области. Сейчас информация выясняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"По поводу обстановки в области. Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там", - рассказал он.

Напомним, вчера вечером один из районов Николаева попал под вражеский обстрел. В результате обстрела вспыхнул пожар.

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Николаевская областьВойна России против Украины