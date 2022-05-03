Российские войска под утро ударили по Николаевской области

Сегодня, 4 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаевской области. Сейчас информация выясняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"По поводу обстановки в области. Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там", - рассказал он.
Напомним, вчера вечером один из районов Николаева попал под вражеский обстрел. В результате обстрела вспыхнул пожар.
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