UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские войска ударили "Смерчем" по Авдеевке и Торецку

Автор: Наталья Юрченко

Российские войска применили в Донецкой области реактивную систему залпового огня "Смерч". Захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Торецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Российские войска накрыли Смерчем Авдеевку! К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационным. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался", - заявил Кириленко.

По его словам, жизнеобеспечение городов поддерживается, несмотря на обстрелы. ДТЭК возобновил поставки электроэнергии к Орловке, Ласточкиного и Желанного. Однако обесточенными остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.

Напомним, российские оккупанты продолжают активно обстреливать город Мариуполь Донецкой области, в частности под обстрелы попало коммунальное предприятие"Коммунальщик".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины