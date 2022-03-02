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Російські війська ударили "Смерчем" по Авдіївці та Торецьку

Автор: Наталія Юрченко

Російські війська застосували в Донецькій області реактивну систему залпового вогню "Смерч". Загарбники обстріляли населені пункти Авдіївка та Торецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.

"Російські війська накрили Смерчем Авдіївку! На щастя, всі снаряди лягли поряд із містом, постраждалих немає. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, у тому числі й авіаційних. Під обстрілом також і Торецьк. Снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався", - заявив Кириленко.

За його словами, життєзабезпечення міст підтримується, не дивлячись на обстріли. ДТЕК відновив постачання електроенергії до Орлівки, Ласточкиного і Желанного. Проте знеструмленими залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують активно обстрілювати місто Маріуполь Донецької області, зокрема під обстріли потрапило комунальне підприємство "Комунальник".

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