Российские войска ударили ракетой по Полтавской области: есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Facebook.

"За прошедшие сутки в Кременчуге трижды объявлялась воздушная тревога. Враг нанес ракетный удар по Полтавщине: в Карловке разрушен инфраструктурный объект. Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги! Сразу идите в укрытие!"- написал он.

Напомним, 7 мая российские оккупанты также били ракетами по городу Карловка, тогда враг тоже попал в объект инфраструктуры.

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