Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины

"Легкая прогулка" россиян в Украине не задалась. За последние две недели оккупантам не удалось продвинуться дальше тех рубежей, которые они заняли в первые дни после вторжения.

С каждым днем путинская армия только увеличивает статистику погибших и плененных в Украине. По официальным данным, убито около 15 тысяч кремлевских солдат, примерно 600 человек личного состава попало в плен. В реальности эти цифры могут быть еще больше.

Наши правоохранители и спецслужбы регулярно публикуют перехваты звонков оккупантов своим родным, видео их допросов и признаний. И многие из них уже не рады, что вторглись в Украину.

Путин = ложь

Президент РФ Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что военнослужащие срочной службы якобы не участвуют в "спецоперации" Кремля. Тем временем украинские Вооруженные силы взяли в плен не одного российского срочника.

Поскольку "их там нет", кремлевские командиры даже не обозначают расположение их дивизий в Украине на картах. В результате на оккупантов, которые находились под Сумами, свои же сбросили бомбы, жалуется в перехваченном разговоре один из солдат. Чтобы скрывать участие срочников в войне, их массово агитируют подписывать контракты на службу, говорит он.

Часть из захваченных срочников выступили на прошлой неделе на пресс-конференции в Киеве. "С нашей стороны очень много потерь – техники, сержантов, офицеров, солдат. И мы хотим остановить это… Здесь гибнут люди, здесь гибнут дети, старики – просто ни за что, из-за какого-то врущего Путина, который сказал на весь мир, что здесь нет срочников. Но вот мы здесь сидим – пять человек, срочников, которые просто хотят вернуться домой", – сказал один из захваченных оккупантов.

Второй из них уточнил, что только в его батальоне было больше 150 срочников. По его словам, некоторые из солдат смогли откупиться от участия в войне и остаться в РФ, дав взятку командованию.

Все срочники во время конференции уверяли, что не знали, куда их ведут. Мол, им обещали, что это только учения. "Нам до последнего повторяли, что это будут просто обучения на территории России, в полях. Но в результате нас обманули", – говорит один из солдат. В ночь с 23 на 24 февраля им сказали, что они уже в Украине.

И, возможно, в этом есть какая-то доля правды: к срочникам или рядовым солдатам информацию о готовящемся нападении на нашу страну могли не доносить.

"Но мы как офицеры понимали, что это не просто так и знали, что готовится удар по Украине", – заявил на другой пресс-конференции начальник связи Игорь Руденко, который с оккупацией Крыма перешел на службу в армию РФ.

К нападению на Украину российских военных начали готовить еще с января, заявил Руденко. Это было заметно по тому, что в их воинской части комиссия постоянно устраивала проверки техники, проводились марши, одевали личный состав, комплектовали бронежилетами, касками и вооружением. Но краску, чтобы нанести на технику букву "Z", военнослужащим пришлось покупать за свой счет.

Солдаты путинской армии понимают, что они убивают и бомбят мирных украинцев. Военное руководство буквально замыливает их мозги пропагандой и ложью, чтобы обосновывать атаку на гражданское население: якобы на многих этажах домов базируются украинские пулеметчиками, гранатометчиками, снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.

"Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители… Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались", – говорит один из оккупантов.

Деморализация состава

Из перехватов звонков и признаний россиян следует, что боевой дух, по крайней мере очень многих солдат, сломлен. Во-первых, потому что они, как и весь военно-политический режим РФ, недооценивали силу украинской армии.

"Получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались, ничего не делаем – прячемся. Пид*асы е*аные говорят: все взяли, все взяли. А нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету… А кадыровцы отступили и все", – рассказал по телефону один из кремлевских солдат, который атаковал Мариуполь.

Задача – отступить "с минимальными потерями", говорит еще один российский солдат в телефонном разговоре. От его бригады остались только "остатки", а 70% их техники уже уничтожено.

В еще одном перехваченном разговоре российский солдат-срочник рассказывает своей матери, что в Украину они въехали "без проблем, а вот уехать не могут". Им пришел приказ выдвигаться на Сумы, но из города, по его словам, еще ни одна их колонна не приезжала целой.

"Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие – чтобы не ехать через Сумы", – плача, признается солдат кремлевской армии.

По данным ГУР Минобороны Украины, количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне, только растет. Командиры запугивают их уголовной ответственностью и репрессиями против родственников. Некоторые солдаты даже решают калечить себя или простреливать ноги, чтобы попасть в больницу и не идти в бой.

"Люди, которые отказывались, уже получили по 8 лет срока… Я тебе по секрету скажу: мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попростреливать и вернуться в госпиталь в Буденовск… Так пацаны делали" – делится в разговоре с матерью один из оккупантов, который был в боях в Николаевской области.

А есть и такие, которые просят своих матерей обратиться к шаманам или ворожкам, чтобы они смогли живыми выбраться из Украины. Мать оккупанта, который воюет под Харьковом, советует сыну обмотаться георгиевской ленточкой. На что он ответил: обмотался ею полностью, но без обряда никак.

"Они с каждым днем все точнее и точнее бьют. Я боюсь, сегодня ночью или завтра они тут в окопы залетать будут. Нас тут поставили в посадках, просто стоять и терпеть, ждать, когда они отступят. А они не собираются отступать… Они нас просто закидывают… Обмотался георгиевскими ленточками", – сказал российский солдат.

Параллельно часть оккупантов начали массовое мародерство в украинских городах. Из-за желания найти "легкую наживу" они становятся неуправляемыми для своего командования. Между некоторыми отрядами зреют бунты. Их командиры собирают подписи своих подчиненных с отказом двигаться дальше.

"Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. А им воровать нечего и они хотят дальше ехать", – говорит один из российских захватчиков в разговоре со своей матерью.

Хаос и проблески прозрения

Организация "спецоперации" Кремля, со слов оккупантов, сильно мягко говоря, хромает. Есть постоянные случаи, когда российское командование пьянствует или бросает своих солдат.

"Это конченная организация: все бухие, синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз*шат тут на*й… Командир полка синий. Все синие”, – жалуется один из российских солдат в разговоре со своей "заей". Оккупант также говорит, что в его полке слишком много пленных, с 60 танков осталось 18, и он винит в этом командира. Хотя этому командиру, кстати, за что-то вручили звание полковника и героя РФ. В ответ "зая" советует ему "сдаваться в плен".

"Сами-себя поху*ли.... Мы же как зайцы бегаем по минному полю. Спим в окопах… У меня мысли уволиться. Организация п****ц. В основном потери из-за своих же. Сами себя атакуют", – рассказал один из оккупантов в перехваченном разговоре. По его словам, кремлевские солдаты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу. Его супруга советует ему поступить так же или просто сломать себе ногу, чтобы не идти воевать.

Кроме того, оккупанты все чаще жалуются на нехватку еды и воды. Сухпайки, которые им раздали перед вторжением в нашу страну, приходится уже делить на двоих. Часть еды, которую выдали, оказывается давно просроченной.

"Все проклинаем здесь… Еды нет, воды нет. Остался один на двоих сухпаек. Больше ничего нет… Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта у нас нет, боеприпасов у нас нет, солярки у нас нет на технику… Уже никто не надеется тут ни на какие переговоры", – признается в перехваченном разговоре солдат своей супруге в РФ.

На очередных пленках, перехваченных спецслужбой, российский оккупант говорит родителям, что руководство бросило их и отступило. У них осталась только вода, но и ее они достали сами. Медицинской помощи им не оказывают.

"Можешь даже не подходить! Ты ходишь – так что иди бери автомат и иди дальше в бой", – жалуется солдат армии, которой "аналоговнет".

Есть и такие случаи, когда родственникам российских солдат отправляют документы о том, что их дети или супруги якобы в служебной командировке на территории России. Их уверяют, что солдаты обеспечены всем довольствием.

"А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием?" – возмущается в телефонном разговоре со своей супругой оккупант.

После всего содеянного и увиденного в Украине российские солдаты, кажется, начинают что-то подозревать. По крайней мере никому из тех, кто попал в плен к нашим ВСУ или чьи разговоры удалось перехватить СБУ, еще не встречались здесь "нацисты", "фашисты" или "бандеровцы".

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли…" – сказал пойманный кремлевский срочник в телефонном разговоре. Он попросил своих знакомых устраивать в России бунты.

И он далеко не единственный из пленных, кто просит своих сограждан "выходить на улицы" и "развернуть оружие в другую сторону". Крымчанин Игорь Руденко, который служил в армии РФ, назвал своих сослуживцев "фашистами".

"Люди прячутся в страхе, в холоде, без еды в бомбоубежищах, в подвалах. Гибнут дети. Это хуже чем в 1941 году. Даже Гитлер себе такого не позволял", – заявил российский солдат.