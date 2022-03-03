Россияне нанесли авиаудар по Изюму. Шесть погибших (фото)

Бомбы упали на многоэтажку и частный дом.

По обновленным данным, количество жертв - уже шесть человек, среди которых есть дети.

"В результате попадания снаряда в жилой дом по ул. Украинской погибли 6 человек. ИЗ НИХ ДВОЕ ДЕТЕЙ", - говорится в сообщении.

Количество раненых уточняется.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам в Изюме (фото: t.me/UkraineNow)