Россияне нанесли авиаудар по Изюму. Шесть погибших (фото)

Авиация российских оккупантов снова ударила по мирному населению. В ночь на 3 марта бомбардировку подвергся город Изюм Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя мэра города Вадима Мацокина.
Бомбы упали на многоэтажку и частный дом.
По обновленным данным, количество жертв - уже шесть человек, среди которых есть дети.
"В результате попадания снаряда в жилой дом по ул. Украинской погибли 6 человек. ИЗ НИХ ДВОЕ ДЕТЕЙ", - говорится в сообщении.
Количество раненых уточняется.
Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам в Изюме (фото: t.me/UkraineNow)
Ранее вечером 2 марта в центре Харькова от обстрела админзданий погибли 4 человека, 15 получили травмы.
Напомним, 28 февраля Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу. Оккупанты использовали РСЗО "Град", артиллерию крупного калибра и ракеты.
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