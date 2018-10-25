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Російські і китайські шпигуни прослуховують приватний телефон Трампа, - NYT

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 11:31
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Про прослуховування президента американські спецслужби дізналися від співрозмовників в зарубіжних урядах

Китайські і російські спецслужби прослуховують телефонні розмови президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

Повідомляється, що американська розвідка з'ясувала, що шпигуни часто слухають, як Трамп "пліткує" по своєму мобільному телефону зі "старими друзями".

Про прослуховування Трампа американські спецслужби дізналися від співрозмовників в зарубіжних урядах. Згодом спецслужбам вдалося перехопити кілька повідомлень, які підтверджують цю інформацію.

При цьому раніше помічники американського президента неодноразово рекомендували йому не використовувати особистий телефон з міркувань безпеки, однак Трамп продовжує це робити.

Як наголошується, китайські шпигуни використовують перехоплені розмови у своїх політичних цілях. Зокрема, в Пекіні таким чином вивчають стиль мислення Трампа, а також до кого прислухається президент США, хто і як може впливати на його рішення.

Газета зазначає, що російські шпигуни прослуховують Трампа рідше і акуратніше. Зокрема, один з її співрозмовників вважає, що це пов'язано з "явною близькістю" президента РФ Володимира Путіна з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, в липні Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією.

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