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"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 14:50
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента Президент Франции Эммануэль Макрон (фото: Chesnot / Getty Images)
Автор: Анастасия Извощикова

Макрон хочет стать лидером Европы, однако для этого ему нужно выиграть выборы во Франции. А это, возможно, будет означать необходимость примирения с Россией. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Франция одно из двух европейских государств, на которые Украина больше всего полагается в своем стремлении защититься от российской агрессии и освободить оккупированные Россией территории. Впрочем, за столом переговоров в нормандском формате сидят не государства, а люди – первые лица Франции, Германии, России и Украины.

Уже четвертый год Францию в этом процессе представляет Эммануэль Макрон. Непростой и непредсказуемый политик, который, вероятно, будет бороться за второй президентский срок на выборах, которые пройдут во Франции весной 2022 года. В недавнем интервью Le Figaro на вопрос, мертв ли "нормандский формат", украинский президент ответил: "искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон". Будет ли?

Эволюция президента

14 мая 2017 года Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции. Ему было всего сорок лет он был самым молодым президентом в истории республики. Во втором туре Макрон получил две трети голосов избирателей, и сторонники возлагали на него большие надежды.

Оппоненты же обвиняли в отсутствии программы и четких политических взглядов. Ультраправая партия "Национальный фронт" заявляла, что Макрон – подставной кандидат банкира Ротшильда. Французский политик Ален Сораль упрекал президента травмированной с детства психикой.

Украинские обозреватели весной 2017 года вздохнули с облегчением: по крайней мере ближайшие пять лет Францией не будет руководить лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую называли близкой к Кремлю.

Новый президент сразу показал, что серьезно настроен изменить позиции Франции на международной арене и укрепить Европейский Союз. К России же демонстрировал прохладное отношение.

Уже в мае 2017 года российский президент Владимир Путин прилетел в Париж, где встретился с новоизбранным президентом. Макрон откровенно и жестко говорил с Путиным на дразнящие темы, в частности назвал российские СМИ "органами лживой пропаганды" и пообещал ужесточить санкции против России, если она не будет выполнять Минские договоренности. В этот период Макрон не раз говорил, что Европа и НАТО должны учитывать интересы Украины.

В июне 2019 года новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский приехал в Париж. Главной темой разговора стало урегулирование конфликта на Донбассе; Макрон заверил, что готов вести переговоры в нормандском формате в ближайшее время. Так и произошло в декабре лидеры "четверки" встретились в Париже.

&quot;Русские горки&quot; Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президентаВстреча "нормандской четверки" в Париже, 9 декабря 2019 года (фото: kremlin.ru)

Историк Андрей Мартынов считает, что эта встреча "не стала поворотным моментом для украинско-французских отношений" именно потому, что в построение отношений между двумя президентами сразу включились другие государства-члены "нормандской четверки". А между тем уже осенью 2019 года Макрон начал менять курс.

В октябре 2019 года французский президент поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а в ноябре призвал НАТО теснее взаимодействовать с Россией. Украинская пресса особенно резко отреагировала на фразу Макрона, что даже конфликт в Украине не должен мешать сближению с Россией.

В то же время президент Франции делал заявления о "смерти мозга НАТО", "деградации капитализма" и так далее. Все это на фоне внутренних катаклизмов во Франции – протестов желтых жилетов, борьбы с терроризмом, пожара в соборе Нотр Дам.

В ноябре 2019 года журналист "Радио Свободы" Рикард Юзвяк написал, что Макрон изменил политический курс, потому что разочаровался в идеях, которые имел в начале президентской каденции.

Соединенные Штаты Америки при президентстве Дональда Трампа не шли на укрепление трансатлантического сотрудничества, Ангела Меркель тоже не поддерживала амбициозные планы Макрона по распространению европейской демократии, а Британия вообще вышла из Евросоюза. Поэтому президент Франции нашел нового союзника, сближение с которым будет выгодным только самой Франции.

Президентом-прагматиком считает Эммануэля Макрона экспертка Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

"Официально Франция придерживается основных тезисов "нормандского формата": Крым, Донецкая и Луганская области – это Украина, Россия – агрессор. Но это не мешает контактам Макрона и Путина. На самом деле отношения Украины и Франции далеки от партнерских. Это прагматичная, сдержанная политика, и эмоций в ней будет меньше с приближением президентских выборов", – отметила она.

Курс на выборы

Выборы через год, и Макрон вновь ведет себя непредсказуемо. В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он говорил об угрозе со стороны Москвы и заявил, что урегулировать конфликт путем переговоров не удается. В конце марта Макрон говорит, что мир на пороге глобальной войны нового типа, и обвиняет в ее разжигании Россию и Китай, которые дестабилизируют ситуацию с помощью вакцин от коронавируса. Между тем как стратегия вакцинации, по словам Макрона, есть только у Европы.

Новый президент США Джо Байден больше, чем Трамп, настроен укреплять сотрудничество с Европой. А Ангела Меркель готовится покинуть канцлерский пост уже в этом году. Что будет делать Макрон? Ряд европейских и американских политологов уже предположили, что он будет пытаться стать политическим лидером Европы. Впрочем, для этого нужно будет дать ответ на насущные вызовы – эпидемию коронавирусной болезни и кризис, который она вызвала.

К тому же, чтобы взяться за укрепление ЕС, Макрону сначала нужно выиграть выборы во Франции. В феврале 2021 года социологические опросы давали ему 40% поддержки граждан. На этом этапе каденции это лучший показатель, чем был у его предшественников – Николя Саркози и Франсуа Олланда.

По мнению Лилии Брудницкой, Макрон имеет неплохие шансы быть переизбранным. "Если же у действующего президента Франции возникнут или уже есть намерения не раздражать Россию перед выборами в обмен на невмешательство в гонку, то в отношении Украины он будет оставаться таким же сдержанно-прагматичным", – добавляет эксперт.

"Шансы на переизбрание Макрона в мае 2022 года есть, особенно если во второй тур выйдет Марин Ле Пен. В 2002 году это уже произошло с ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном, которого во втором туре победил Жак Ширак", – прогнозирует Андрей Мартынов.

В апреле французский Институт общественного мнения обнародовал результаты исследования, по которым в случае, когда во второй тур выходят Макрон и Ле Пен, лидер "Национального фронта" проигрывает с результатом 46% против 54%.

&quot;Русские горки&quot; Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президентаПрезидент Франции Эммануэль Макрон (фото: Chesnot / Getty Images)

Сейчас Макрон постепенно вновь сближается с Германией и возвращается к более традиционному политическому курсу. 31 марта Макрон и Меркель провели совместную видеоконференцию с Путиным, во время которой говорили о российской агрессии в Украине. Франция и Германия призвали Россию урегулировать ситуацию и вести переговоры в "нормандском формате".

16 апреля Зеленский вновь встретился в Париже с Макроном; к переговорам приобщили по видеосвязи и Меркель. "Мы далее мобилизируем свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным", написал Макрон в Твиттере после разговора.

"Не было оснований ждать позитивных сдвигов. Ситуация в военно-политическом смысле обостряется. Очередными свидетельствами этого стала взаимная высылка украинских и российских дипломатов, перекрытие Керченского пролива, отказ Путина от телефонного разговора с Зеленским. В этих обстоятельствах нормандский формат вряд ли восстановят до гипотетической встречи Байдена с Путиным, если она вообще состоится при нынешних обстоятельствах", – объясняет Андрей Мартынов.

Поэтому в политике французского президента продолжаются своеобразные американские горки. Ввиду же того, что на французском это называется les montagnes russes – русские горки – выражение приобретает символическое значение. От Украины в этом процессе пока зависит не так много.

"Системной политика любого президента Франции в отношении Украины станет тогда, когда Украина станет субъектной", – утверждает Лилия Брудницкая. Пока этого не произошло, участие Франции, как и других сильных европейских государств, в решении наших проблем будет зависеть прежде всего от их, а не от наших потребностей и интересов.

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