"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента

Макрон хочет стать лидером Европы, однако для этого ему нужно выиграть выборы во Франции. А это, возможно, будет означать необходимость примирения с Россией. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Франция – одно из двух европейских государств, на которые Украина больше всего полагается в своем стремлении защититься от российской агрессии и освободить оккупированные Россией территории. Впрочем, за столом переговоров в нормандском формате сидят не государства, а люди – первые лица Франции, Германии, России и Украины.

Уже четвертый год Францию в этом процессе представляет Эммануэль Макрон. Непростой и непредсказуемый политик, который, вероятно, будет бороться за второй президентский срок на выборах, которые пройдут во Франции весной 2022 года. В недавнем интервью Le Figaro на вопрос, мертв ли "нормандский формат", украинский президент ответил: "искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон". Будет ли?

Эволюция президента

14 мая 2017 года Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции. Ему было всего сорок лет – он был самым молодым президентом в истории республики. Во втором туре Макрон получил две трети голосов избирателей, и сторонники возлагали на него большие надежды.

Оппоненты же обвиняли в отсутствии программы и четких политических взглядов. Ультраправая партия "Национальный фронт" заявляла, что Макрон – подставной кандидат банкира Ротшильда. Французский политик Ален Сораль упрекал президента травмированной с детства психикой.

Украинские обозреватели весной 2017 года вздохнули с облегчением: по крайней мере ближайшие пять лет Францией не будет руководить лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую называли близкой к Кремлю.

Новый президент сразу показал, что серьезно настроен изменить позиции Франции на международной арене и укрепить Европейский Союз. К России же демонстрировал прохладное отношение.

Уже в мае 2017 года российский президент Владимир Путин прилетел в Париж, где встретился с новоизбранным президентом. Макрон откровенно и жестко говорил с Путиным на дразнящие темы, в частности назвал российские СМИ "органами лживой пропаганды" и пообещал ужесточить санкции против России, если она не будет выполнять Минские договоренности. В этот период Макрон не раз говорил, что Европа и НАТО должны учитывать интересы Украины.

В июне 2019 года новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский приехал в Париж. Главной темой разговора стало урегулирование конфликта на Донбассе; Макрон заверил, что готов вести переговоры в нормандском формате в ближайшее время. Так и произошло – в декабре лидеры "четверки" встретились в Париже.

Встреча "нормандской четверки" в Париже, 9 декабря 2019 года (фото: kremlin.ru)

Историк Андрей Мартынов считает, что эта встреча "не стала поворотным моментом для украинско-французских отношений" именно потому, что в построение отношений между двумя президентами сразу включились другие государства-члены "нормандской четверки". А между тем уже осенью 2019 года Макрон начал менять курс.

В октябре 2019 года французский президент поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а в ноябре призвал НАТО теснее взаимодействовать с Россией. Украинская пресса особенно резко отреагировала на фразу Макрона, что даже конфликт в Украине не должен мешать сближению с Россией.

В то же время президент Франции делал заявления о "смерти мозга НАТО", "деградации капитализма" и так далее. Все это на фоне внутренних катаклизмов во Франции – протестов желтых жилетов, борьбы с терроризмом, пожара в соборе Нотр Дам.

В ноябре 2019 года журналист "Радио Свободы" Рикард Юзвяк написал, что Макрон изменил политический курс, потому что разочаровался в идеях, которые имел в начале президентской каденции.

Соединенные Штаты Америки при президентстве Дональда Трампа не шли на укрепление трансатлантического сотрудничества, Ангела Меркель тоже не поддерживала амбициозные планы Макрона по распространению европейской демократии, а Британия вообще вышла из Евросоюза. Поэтому президент Франции нашел нового союзника, сближение с которым будет выгодным только самой Франции.

Президентом-прагматиком считает Эммануэля Макрона экспертка Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

"Официально Франция придерживается основных тезисов "нормандского формата": Крым, Донецкая и Луганская области – это Украина, Россия – агрессор. Но это не мешает контактам Макрона и Путина. На самом деле отношения Украины и Франции далеки от партнерских. Это прагматичная, сдержанная политика, и эмоций в ней будет меньше с приближением президентских выборов", – отметила она.

Курс на выборы

Выборы через год, и Макрон вновь ведет себя непредсказуемо. В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он говорил об угрозе со стороны Москвы и заявил, что урегулировать конфликт путем переговоров не удается. В конце марта Макрон говорит, что мир на пороге глобальной войны нового типа, и обвиняет в ее разжигании Россию и Китай, которые дестабилизируют ситуацию с помощью вакцин от коронавируса. Между тем как стратегия вакцинации, по словам Макрона, есть только у Европы.

Новый президент США Джо Байден больше, чем Трамп, настроен укреплять сотрудничество с Европой. А Ангела Меркель готовится покинуть канцлерский пост уже в этом году. Что будет делать Макрон? Ряд европейских и американских политологов уже предположили, что он будет пытаться стать политическим лидером Европы. Впрочем, для этого нужно будет дать ответ на насущные вызовы – эпидемию коронавирусной болезни и кризис, который она вызвала.

К тому же, чтобы взяться за укрепление ЕС, Макрону сначала нужно выиграть выборы во Франции. В феврале 2021 года социологические опросы давали ему 40% поддержки граждан. На этом этапе каденции это лучший показатель, чем был у его предшественников – Николя Саркози и Франсуа Олланда.

По мнению Лилии Брудницкой, Макрон имеет неплохие шансы быть переизбранным. "Если же у действующего президента Франции возникнут или уже есть намерения не раздражать Россию перед выборами в обмен на невмешательство в гонку, то в отношении Украины он будет оставаться таким же сдержанно-прагматичным", – добавляет эксперт.

"Шансы на переизбрание Макрона в мае 2022 года есть, особенно если во второй тур выйдет Марин Ле Пен. В 2002 году это уже произошло с ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном, которого во втором туре победил Жак Ширак", – прогнозирует Андрей Мартынов.

В апреле французский Институт общественного мнения обнародовал результаты исследования, по которым в случае, когда во второй тур выходят Макрон и Ле Пен, лидер "Национального фронта" проигрывает с результатом 46% против 54%.

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото: Chesnot / Getty Images)

Сейчас Макрон постепенно вновь сближается с Германией и возвращается к более традиционному политическому курсу. 31 марта Макрон и Меркель провели совместную видеоконференцию с Путиным, во время которой говорили о российской агрессии в Украине. Франция и Германия призвали Россию урегулировать ситуацию и вести переговоры в "нормандском формате".

16 апреля Зеленский вновь встретился в Париже с Макроном; к переговорам приобщили по видеосвязи и Меркель. "Мы далее мобилизируем свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным", – написал Макрон в Твиттере после разговора.

"Не было оснований ждать позитивных сдвигов. Ситуация в военно-политическом смысле обостряется. Очередными свидетельствами этого стала взаимная высылка украинских и российских дипломатов, перекрытие Керченского пролива, отказ Путина от телефонного разговора с Зеленским. В этих обстоятельствах нормандский формат вряд ли восстановят до гипотетической встречи Байдена с Путиным, если она вообще состоится при нынешних обстоятельствах", – объясняет Андрей Мартынов.

Поэтому в политике французского президента продолжаются своеобразные американские горки. Ввиду же того, что на французском это называется les montagnes russes – русские горки – выражение приобретает символическое значение. От Украины в этом процессе пока зависит не так много.

"Системной политика любого президента Франции в отношении Украины станет тогда, когда Украина станет субъектной", – утверждает Лилия Брудницкая. Пока этого не произошло, участие Франции, как и других сильных европейских государств, в решении наших проблем будет зависеть прежде всего от их, а не от наших потребностей и интересов.