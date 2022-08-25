Россияне атаковали Луганскую область на 4 направлениях, но с потерями "откатились", - ОВА

Он отметил, что российская армия за сутки не улучшила своего тактического положения.

"В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления не были массированными как обычно. Впрочем, они все же атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно - понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца", - рассказал Гайдай.

Глава области отметил, что противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии.

"За минувшую ночь зафиксировано восемь артиллерийских атак, а также девять - минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары", - сообщил он.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, ВСУ остановили наступление российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях. Враг потерял личный состав и отошел.

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