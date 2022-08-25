Росіяни атакували Луганську область на 4 напрямках, але з втратами "відкотилися", - ОВА

Він зазначив, що російська армія за добу не покращила свого тактичного положення.

"Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими як зазвичай. Втім, вони все ж атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно - зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця", - розповів Гайдай.

Очільник області зазначив, що противник не припинив обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

"За минулу ніч зафіксовано вісім артилерійських атак, а також дев’ять - мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари", - повідомив він.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, ЗСУ зупинили наступ російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках. Ворог втратив особовий склад і відійшов.

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