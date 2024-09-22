По руслу річки Сейм рухається повторне забруднення, - Міністерство захисту довкілля

Забруднення у річці Сейм

У дописі сказано, що покращення фіксується по пункту села Чумакове.

"Прозорість води збільшилася, проте спостерігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у населених пунктах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У місті Батурин спостерігається потемніння води та незначний специфічний запах. Мор риби відсутній.

"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - зазначили у міністерстві.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилася. Вода світла і на дні осаду практично немає. Крім того, неприємний запах відсутній, а мор риби не спостерігається.

Річка Десна

Щодо річки Десни, наразі спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору. Проте неприємного запаху та мору риби немає. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Крім того, переміщення забруднення у Київській області також не фіксується.