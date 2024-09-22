По руслу реки Сейм движется повторное загрязнение, - Министерство защиты окружающей среды

Загрязнение в реке Сейм

В сообщении говорится, что улучшение фиксируется по пункту села Чумаково.

"Прозрачность воды увеличилась, однако наблюдается желто-зеленый оттенок, местами серый", - говорится в сообщении.

Между тем, в населенных пунктах Мутин и Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В Батурине наблюдается потемнение воды и незначительный специфический запах. Мор рыбы отсутствует.

"Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца - до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано", - отметили в министерстве.

Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая и на дне осадка практически нет. Кроме того, неприятный запах отсутствует, а мор рыбы не наблюдается.

Река Десна

Что касается реки Десны, то наблюдается стабилизация ситуации. По всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета. Однако неприятный запах и мор рыбы отсутсвуют. В реке возникают живые водные биоресурсы.

Кроме того, перемещение загрязнения в Киевской области тоже не фиксируется.