UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Русланы" и Boeing: в Германии из-за санкций "зависли" десять российских самолетов

Фото: десять самолетов РФ заблокированы в немецких аэропортах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В аэропортах Германии застряло десять российских самолетов. Среди заблокированных машин – "Русланы", Boeing и Airbus.


Десять российских самолетов заблокированы в немецких аэропортах из-за санкций, введенных правительством ФРГ после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Самолеты не могут покинуть страну из-за санкций. ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Среди заблокированных самолетов – три Ан-124 "Руслан", припаркованных в Лейпциге, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане - Boeing 747, в Баден-Бадене - Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. В Мюнхене застрял Airbus A320.

Напомним, в июне вступили в силу санкции против трех крупных российских банков - Сбербанка, Россельхозбанку и Московского кредитного банка. Они были отключены от системы SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосавиацияСанкции против России