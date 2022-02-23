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Стефанчук заявив, що його атакували хакери

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Середа 23 лютого 2022 15:43
Стефанчук заявив, що його атакували хакери Руслан Стефанчук заявив, що його атакували хакери (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери. Також депутат повідомив про спроби зламати облікові записи членів його сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Руслана Стефанчука в Facebook.

"Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Руслан Стефанчук.

Також голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієну, обережність і не довіряти випадковим повідомленням. Руслан Стефанчук порадив змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою.

Також РБК-Україна повідомляло, як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi.

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Руслан Стефанчук
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