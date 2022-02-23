Стефанчук заявив, що його атакували хакери
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери. Також депутат повідомив про спроби зламати облікові записи членів його сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Руслана Стефанчука в Facebook.
"Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Руслан Стефанчук.
Також голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієну, обережність і не довіряти випадковим повідомленням. Руслан Стефанчук порадив змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.
Раніше РБК-Україна писало, як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою.
Також РБК-Україна повідомляло, як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi.