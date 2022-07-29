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"Рупор оккупантов". СБУ объявила подозрение пропагандисту из "ЛНР"

Фото: СБУ объявила подозрение из так называемой "ЛНР" (ssu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пропагандисту из так называемой "ЛНР" объявили подозрение. Он поддерживает оккупационные режимы, распространяет пропаганду и оправдывает военную агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ.

По данным следствия, житель Луганска с 2014 года работает на "государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР". Он занимал должности "генерального директора" и "главного редактора", а также был ведущим ряда программ на пропагандистском телеканале "Луганск 24".

Антиукраинская "телепродукция" транслируется также на видеохостинге Rutube и в соцсетях.

После полномасштабного вторжения пропагандист сосредоточился на оправдании войны и действий российских оккупантов, распространял дезинформацию и фейки, которые придумали кремлевские политтехнологи.

Против "журналиста" открыли уголовное дело по ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему заочно сообщили подозрение, а вскоре объявят в розыск.

Фото: СБУ объявила подозрение пропагандисту из "ЛНР" (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

Напомним, что СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов на Донбассе, которые перешли на сторону врага.

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