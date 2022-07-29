"Рупор окупантів". СБУ оголосила підозру пропагандисту з "ЛНР"

За даними слідства, мешканець Луганська з 2014 року працює на "державній телевізійній та радіомовній компанії ЛНР". Він обіймав посади "генерального директора" та "головного редактора", а також був ведучим низки програм на пропагандистському телеканалі "Луганськ 24".

Антиукраїнська "телепродукція" транслюється також на відеохостингу Rutube та у соцмережах.

Після повномасштабного вторгнення пропагандист зосередився на виправдовуванні війни та дій російських окупантів, поширював дезінформацію та фейки, які вигадали кремлівські політтехнологи.

Проти "журналіста" відкрили кримінальну справу за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому заочно повідомили підозру, а невдовзі оголосять в розшук.

Фото: СБУ оголосила підозру пропагандисту з "ЛНР" (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)