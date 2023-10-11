Руні повернувся в чемпіонат Англії: де працюватиме легенда МЮ

Наразі шоста команда Чемпіоншипу провела зміни на тренерському містку. 37-річний колишній нападник збірної Англії замінив на посаді співвітчизника Джона Юстаса.

Руні підписав із "синіми" контракт на 3,5 роки. До свого тренерського штабу англієць запросив Ешлі Коула, Джона О'Ші, Карла Робінсона та Піта Шаттлворта. Із воротарями продовжить працювати Майк Тейлор.

"Бірмінгем" стане другим досвідом Руні на батьківщині. У 2020-2022 рр. він тренував "Дербі Каунті". Натомість з липня минулого року до початку жовтня цьогоріч англієць очолював американський "Ді Сі Юнайтед".

Хто такий Вейн Руні

Уродженець Ліверпуля, вихованець місцевого "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "ірисок" у 16 років.

Після двох сезонів на "Гудісон Парк" був проданий до "Манчестер Юнайтед" за 37 млн євро. У складі "червоних дияволів" провів 13 сезонів і став найкращим бомбардиром в історії манкуніанців. Здобув із МЮ 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08, виграв Лігу Європи 2016/17 та Клубний чемпіонат світу-2008.

На схилі кар'єри захищав кольори "Евертона", "Ді Сі Юнайтед" і "Дербі Каунті". У сезоні 2020/21 був граючим тренером останніх. У лавах збірної Англії – 120 матчів, 53 голи.