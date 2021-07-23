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Румынское судно нарушило украинскую границу

Автор: РБК-Украина

Украинские пограничники выявили румынское судно, которое нарушило государственную границу. Судно-толкач с двумя баржами перепутало устья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что судно нашли во время совместного патрулирования по реке Дунай с румынскими пограничниками.

"Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийского устья, которое является внутренними водами Украины", - говорится в сообщении.

За нарушение государственной границы на двух членов экипажа, граждан Румынии, составлены протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по протоколам примет суд.

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Румыниясуднограница