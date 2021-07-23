Румунське судно порушило український кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що судно знайшли під час спільного патрулювання по річці Дунай з румунськими прикордонниками.

"Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли до Кілійського гирла, яке є внутрішніми водами України", - йдеться в повідомленні.

За порушення державного кордону на двох членів екіпажу, громадян Румунії, складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України". Рішення по протоколах прийме суд.