Румунію сколихнув землетрус: поштовхи відчули в Одеській області

У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 бала. При цьому підземні поштовхи відчувалися на території Одеської області.

"16 січня на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4", - йдеться в повідомленні.

За інформацією сейсмологів, землетрус поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район), однак негативних наслідків внаслідок поштовхів не було зафіксовано.

Разом з тим звернень від громадян до рятувальників також не надходило.