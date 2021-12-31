Румынию всколыхнуло землетрясение. Толчки ощущались в Украине

По данным специалистов, очаг землетрясения находился на территории Румынии в районе гор Вранча, 115 км от границы с Украиной, на глубине 74 км

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы населению", - пояснили в сообщении.