Еще одна боевая группа. НАТО наращивает свое присутствие в Румынии
Североатлантический альянс решил нарастить присутствие войск на Балканах после военного вторжения РФ в Украину. НАТО уже создает боевую группу в Румынии для усиления защиты границ альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение NATO JFC Naples в Twitter.
"Активизированы Силы реагирования НАТО, и НАТО создало новую боевую группу в Румынии", - говорится в сообщении.
В НАТО подчеркивают, что участники альянса постоянно проводят учения, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза.
Отметим, что по данным Минобороны Румынии, как раз сейчас - со 2 по 13 мая, на территории страны проводятся международные учения сил специального назначения. Учения Trojan Footprint 22 спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе.
"Учения ставят также целью повышение уровня взаимодействия между участвующими структурами путем совместного планирования и выполнения специфических задач и операций, координации рабочих процедур в международной среде с целью повышения региональной безопасности, особенно в зоне Черного моря", - добавляют в Минобороны Румынии.
Как сообщалось, ранее страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.
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