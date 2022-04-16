Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты

В ведомстве сообщили, что под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года".

Однако Румыния разрешит заходить в свои порты российским судам, которые нуждаются в помощи или ищут место убежища.

Также исключение будет сделано для кораблей, которым нужна аварийная остановка.