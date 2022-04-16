Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти

У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".

Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.

Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.