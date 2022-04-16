RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти

Фото: Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziua de Constanta.

У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".

Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.

Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяВійна Росії проти України