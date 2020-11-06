Румыния вводит комендантский час и закрывает школы

Правительство Румынии приняло решение усилить карантин в стране из-за всплеска COVID-19. С 9 ноября там вводят общенациональный ночной комендантский час и закрывают все школы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00. Кроме того, на время действия карантина граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.

"Мы должны быть реалистами. Необходимы более жесткие меры для сдерживания распространения пандемии", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. В реанимациях находятся около 1000 пациентов.

С момента начала пандемии в стране с населением 20 млн человек выявили более 277 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 7540 человек.

Напомним, 9 октября правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.

Кроме того, ранее в столице Румынии Бухаресте местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.