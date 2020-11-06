Румунія вводить комендантську годину і закриває школи

Уряд Румунії прийняв рішення посилити карантин в країні через спалах COVID-19. З 9 листопада там вводять загальнонаціональну нічну комендантську годину і закривають усі школи.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, нові карантинні обмеження вводяться щонайменше на 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00. Крім того, на час дії карантину громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

"Ми повинні бути реалістами. Необхідні більш жорсткі заходи для стримування поширення пандемії", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Наголошується, що за минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. В реанімаціях перебуває близько 1000 пацієнтів.

З моменту початку пандемії в країні з населенням 20 млн осіб виявили понад 277 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них померли 7540 осіб.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку знаходиться і Україна.

Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.