Румыния вложит около 400 млн евро в расширение военной авиабазы

Фото: авиабаза в Румынии (twitter.com/turdanews)

Румыния закупит новые истребители F-16 на авиабазу Campia Turzii

Румыния инвестирует около 1,7 млрд румынских леев в расширение военной авиабазы Campia Turzii. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Рrofit.

Отмечается, что эта сумма является эквивалентом около 400 млн евро. За эти деньги Военно-воздушные силы Румынии должны экспроприировать 370 гектаров земли у жителей поселков соседней коммуны Луна в уезде Клуж. Таким образом будет расширена авиабаза в одноименном городе Кимпия-Турзи для закупки в Португалии пятерых американских многоцелевых истребителей F-16.

В настоящее время в ВВС Румынии есть 12 истребителей, которые уже размещаются на авиабазе Campia Turzii. Эти военные самолеты также были приобретены в Португалии 12 на общую сумму 628 млн евро.

Инвестиции в авиабазу будут проводиться поэтапно в течение периода в 5 лет. Также предполагается, что модернизация авиационной базы даст возможность расширить сотрудничество румынских военных со США.

В частности, ожидается, что Военно-воздушные силы США могут инвестировать около 40 млн долларов в авиабазу Campia Turzii. Ранее Соединенные штаты выделили на ее развитие 6 млн долларов, что позволило построить ангар для размещения самолетов, таких, как MQ-9 Reaper.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят развернуть постоянную военную базу в центре Польши. В свою очередь, Варшава предлагает территорию на востоке страны.