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Румунія вкладе близько 400 млн євро у розширення військової авіабази

Новини » Політика    23.10.2018 - 20:00
Фото: авіабаза в Румунії (twitter.com/turdanews)
Фото: авіабаза в Румунії (twitter.com/turdanews)

Румунія закупить нові винищувачі F-16 на авіабазу Campia Turzii

Румунія інвестує майже 1,7 млрд румунських леїв у розширення військової авіабази Campia Turzii. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на румунське видання Рrofit.

Зазначається, що ця сума є еквівалентом близько 400 млн євро. За ці гроші Військово-повітряні сили Румунії повинні експропріювати 370 гектарів землі у селян сусідньої комуни Луна, що в повіті Клуж. Таким чином буде розширено авіабазу в однойменному місті Кимпія-Турзій для закупівлі в Португалії п'ятьох американських багатоцільових винищувачів F-16.

Наразі у ВПС Румунії є 12 винищувачів, які вже розміщуються на авіабазі Campia Turzii. Ці військові літаки також були придбані  у Португалії 12 на загальну суму 628 млн євро. 

Інвестиції в авіабазу будуть проводитися поетапно протягом періоду у 5 років. Також передбачається, що модернізація авіаційної бази дасть можливість розширити співпрацю румунських військових зі США.

Зокрема, очікується, що Військово-повітряні сили США можуть інвестувати майже 40 млн доларів в авіабазу Campia Turzii. Раніше Сполучені штати виділили на її розвиток 6 млн доларів, що дозволило збудувати ангар для розміщення безпілотних літаків, таких як MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США хочуть розгорнути постійну військову базу у центрі Польщі. У свою чергу, Варшава пропонує територію на сході країни.

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