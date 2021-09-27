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Румыния ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

Румыния вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов из третьих стран. Исключением лишь являются прибывающие из стран ЕС и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Румынии.

Так, самоизоляция по прибытии в Румынию будет обязательной для иностранцев независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают. Однако есть исключения.

Обязательного карантина могут избежать лица, которые:

  • привиты от COVID-19 вакцинами признанными в ЕС после 10 дней с момента завершения полной иммунизации;
  • остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней в неотложных случаях и имеют сертификат об отрицательном результате теста на COVID;
  • переболели коронавирусом за последние 180 дней до въезда в страну и имеют соответствующий сертификат;
  • дети в возрасте до 6 лет;
  • дети в возрасте от 6 до 16 лет, что они имеют сертификат об отрицательном результате теста на COVID сделан не позже чем за 72 часа до посадки;
  • следующих транзитом, если они покидают территорию Румынии не позднее, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;
  • трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии;
  • учащиеся / студенты с целью обучения или осуществления деятельности связанной с обучением, поступлением в румынские учебные заведения (что подтверждается документально);
  • переданы румынской стороне на основании соглашений о реадмиссии, возвращены по ускоренной процедуре;
  • члены международных спортивных делегаций, прибывающих в Румынию с целью участия в спортивных соревнованиях при наличии сертификата о негативном результате теста на COVID.

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Румыния