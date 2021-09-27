Румунія посилила правила в'їзду для українців: що треба знати

Так, самоізоляція після прибуття в Румунію буде обов'язковою для іноземців незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна, з якої вони прибувають. Однак є вийнятки.
Обов'язкового карантину можуть уникнути особи, які:
щеплені від COVID-19 вакцинами визнаними в ЄС, після 10 днів з моменту завершення повної імунізації;
залишаються на території Румунії на строк менш як 3 днів у невідкладних випадках та мають сертифікат про негативний результат тесту на COVID;
перехворіли на коронавірус за останні 180 днів до в’їзду в країну та мають відповідний сертифікат;
є дітьми віком до 6 років;
є дітьми віком від 6 до 16 років, що вони мають сертифікат про негативний результат тесту на COVID зроблений не пізніше ніж за 72 години до посадки;
прямують транзитом, якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в’їзду на територію країни;
транскордонні працівники, які в’їжджають в Румунію з Угорщини, Болгарії, Сербії, України, Молдови та громадяни Румунії;
учні/студенти з метою навчання або здійснення діяльності пов’язаної з навчанням, вступом до румунських закладів освіти (що підтверджується документально);
особи, передані румунській стороні на підставі угод про реадмісію, повернуті по прискореній процедурі;
члени міжнародних спортивних делегацій, які прибувають в Румунію з метою участі у спортивних змаганнях за наявності сертифікату про негативний результат тесту на COVID.