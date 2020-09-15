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Румыния продлила запрет въезда иностранцев

Бухарест, Вторник 15 сентября 2020 14:53
Румыния продлила запрет въезда иностранцев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Румынии продлило запрет на въезд иностранных граждан. Запрет будет действовать еще 30 суток, начиная с 15 сентября.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.

При этом отмечается, что в Румынии продлили режим чрезвычайной ситуации.

"Информируем, что, согласно решению правительства Румынии, с 15.09.2020 года продлен на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Румынии ввели обязательный масочный режим.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал открытие нового консульства в Румынии.

Добавим, что правительство Украины одобрило проект соглашения с Румынией об открытии международного пункта пропуска через украино-румынскую государственную границу.

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