Румыния продлила чрезвычайное положение еще на месяц

Об этом сообщает Romania Insider.

Сообщается, что чрезвычайное положение было продлено до 14 мая.

В свою очередь, премьер-министр страны Людовик Орбан заявил, что с 15 мая школы вновь могут заработать.

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Напомним, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

Добавим, что 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.