Румунія продовжила надзвичайний стан ще на місяць

Надзвичайний стан було продовжено до 14 травня
Про це повідомляє Romania Insider.
Повідомляється, що надзвичайний стан було продовжено до 14 травня.
У свою чергу, прем'єр-міністр країни Людовик Орбан заявив, що з 15 травня школи знову можуть заробити.
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Нагадаємо, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханнис оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.
Додамо, що 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.