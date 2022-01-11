Румыния продала или подарила почти 6 млн доз вакцин от COVID-19

"С конца 2020 года Румыния получила более 28,6 млн доз вакцин против COVID-19, но менее 60% было использовано для собственного населения. Около 3,5 миллионов доз было продано в другие страны, 2,2 миллиона были переданы в дар, а срок годности почти одного миллиона из оставшихся доз истек", - пишет издание.

Стоит отметить, что Румыния - одна из наименее вакцинированных стран Европы: только 42% ее населения сделали обе прививки. Тем не менее, это также одна из стран, которая регулярно покупает вакцины, поставляемые в рамках сделок, подписанных Европейской комиссией.

Согласно данным, предоставленным HotNews координационным комитетом по вакцинации CNCAV, с 27 декабря 2020 года Румыния получила 28,65 миллиона доз основных четырех вакцин против COVID-19, разрешенных в ЕС.

Однако до 9 января людям, проживающим в Румынии, было сделано 16 миллионов прививок. Румыния решила продать 1,17 миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer в Данию и еще 1,49 миллиона в Южную Корею. Румынское правительство также продало Германии 912 тысяч вакцин компании Moderna.

Румыния дополнительно передала более двух миллионов доз в несколько стран. Молдова и Египет получили по 500 тысяч доз, а Южная Корея получила 450 тысяч.

Однако срок годности почти миллиона доз вакцины AstraZeneca истек.

Тем временем Румыния ожидает к концу следующей недели первые вакцины для детей 5-11 лет, хотя власти сначала заявили, что вакцинация детей младшего возраста должна была начаться в декабре.Власти также анализируют, следует ли сократить сроки бустерной программы до менее чем шести месяцев. В ближайшие дни комитет по вакцинации обсудит сроки бустерной вакцинации, поскольку другие страны приняли аналогичные решения.