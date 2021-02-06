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Румыния получает первую партию вакцины AstraZeneca. Ее вскоре должны доставить в Украину

Бухарест, Суббота 06 февраля 2021 22:22
Румыния получает первую партию вакцины AstraZeneca. Ее вскоре должны доставить в Украину
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Румыния получит первую партию вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее доставят в страну в воскресенье, 6 февраля.

Об этом сообщает Digi24.

Всего у правительства согласован контракт на 600 тысяч доз вакцины от британо-шведского разработчика, который создал препарат вместе с Оксфордским университетом. В воскресенье доставят партию в размере 81,6 тысяч доз. Ею будут вакцинировать граждан в возрасте от 18 до 55 лет уже со следующей недели.

Сейчас в Румынии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 450 тысяч человек. В стране планируют привить 10 миллионов жителей до сентября этого года. Это более половины от всего населения в 19 миллионов человек.

Напомним, в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о договоренности по поставкам 12 миллионов доз вакцины от коронавируса от двух разработчиков - AstraZeneca и Novavax. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.

Также сообщалось, что Греция, наравне с другими европейскими странами, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для старших людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

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