Румунія отримує першу партію вакцини AstraZeneca. Її незабаром повинні доставити в Україну

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Румунія отримає першу партію вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Її доставлять в країну в неділю, 7 лютого.

Про це повідомляє Digi24.

Всього в уряду погоджений контракт на 600 тисяч доз вакцини від британо-шведського розробника, який створив препарат разом з Оксфордським університетом. У неділю партію доставлять в розмірі 81,6 тисяч доз. Нею будуть вакцинувати громадян у віці від 18 до 55 років вже з наступного тижня.

Зараз у Румунії отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу 450 тисяч чоловік. В країні планують прищепити 10 мільйонів жителів до вересня цього року. Це більше половини від усього населення 19 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, у п'ятницю міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про домовленості щодо постачання 12 мільйонів доз вакцини від коронавіруса від двох розробників - AstraZeneca і Novavax. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Також повідомлялося, що Греція, нарівні з іншими європейськими країнами, що не рекомендує використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для старших людей. Зокрема, мова йде про людей старше 65 років.