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Румыния купила у США еще три ракетных комплекса Patriot

Новости » Политика    02.11.2018 - 20:01
Фото: Patriot (flickr.com)
Фото: Patriot (flickr.com)

Министр обороны Румынии отметил, что приобретенные на этой неделе системы идут в дополнение к военному контракту на сумму 3,9 млрд долларов

Министерство обороны Румынии оплатило покупку трех американских систем противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Министр отметил, что приобретенные на этой неделе системы идут в дополнение к военному контракту на сумму 3,9 млрд долларов, который Румыния подписала с США в 2017 году для остальных ракетных систем Patriot.

Он не назвал сумму, за которую были куплены дополнительные системы.

Отметим, ранее сообщалось, что Польша усилит противоракетную оборону американским комплексом Patriot. Пентагон подтвердил, что до 2022 года будет разработан радар для слежения и перехвата целей.

Сообщалось, что другие страны НАТО, которые защищают ракетные комплексы Patriot, это - Соединенные Штаты, Германия, Греция, Нидерланды и Испания.

Напомним, Швеция также приобрела у США системы Patriot.

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